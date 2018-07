Outletcenter könnte eine Alternative sein

Betrifft: „Fehlender Parkraum bemängelt“ (NWZ vom 13. Juli)

Es liegt in der Natur des Menschen, dass beim Nichtgelingen von Projekten immer Schuldige gesucht werden. Schuld an dem Nichtgelingen der Wiederbelebung der ehemaligen Hertie-Immobilie ist nicht die Politik oder ein fehlendes Parkhaus,sondern der Versuch einen unrealistischen Plan umzusetzen. Das dieser so nicht funktioniert, darauf habe ich schon vor Monaten hingewiesen.

Statt sich darauf zu konzentrieren, einen Ankermieter zu bekommen, muss gezielt ein Konzept verfolgt werden. Ich bin überzeugt, dass ein Outletcenter mit vielen kleinen Läden realisierbar ist. Hierfür muss man nur die Firmen im Outletpark Brinkum davon überzeugen, im Hertiehaus eine kleine Dependance zu eröffnen. (...) Da hierzu aber keinerlei Bemühungen seitens der Betreiber unternommen wurden, stellt sich die Frage, ob nicht von vornherein geplant war, hier Wohnungen zu schaffen, da dieses für den Betreiber viel lukrativer ist.

Thomas Kuhnke

Delmenhorst