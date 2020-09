Preis für Zivilcourage verliehen

Hinschauen und nicht wegsehen: Unter diesem Motto wurde zum 19. Mal am Donnerstagabend der Delmenhorster Preis für Zivilcourage an sieben Menschen verliehen. Die Ausgezeichneten haben im vergangenen Jahr in vier Situationen hingeschaut und sich eingemischt. Den Preis, der mit 250 Euro dotiert ist, vom kommunalen Präventionsrat erhielten (von links): Johannes Schäfer, Andree Wanke, Fleur Hammerschmidt, Maike Hoppen, Daba Sall, Mohammad Khir Albidawi, Lee Brian Glänz durch Oberbürgermeister Axel Jahnz. Es sang Stefanie Golisch.

