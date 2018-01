Rastede /Delmenhorst Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft machen eine gute Debatte aus. Diese Fähigkeiten zeigten am Dienstag in Rastede Schülerinnen und Schüler aus Oldenburg, Delmenhorst, Ahlhorn und Obenstrohe. An der Kooperativen Gesamtschule wurde das Finale des Regionalwettbewerbs „Jugend debattiert“ ausgetragen. Unterschieden wurde in zwei Altersgruppen: Sekundarstufe I und Sekundarstufe II.

Als Sieger der Sekundarstufe I gingen Paul Wiegel (Liebfrauenschule Oldenburg) und Alicia Gehrmann (Max-Planck-Gymnasium Delmenhorst) aus der Debatte hervor. Thilo Roithner (Gymnasium Eversten Oldenburg) und Lia Seeländer (Max-Planck-Gymnasium) holten die Plätze drei und vier. Sie debattierten zum Thema „Soll Videoüberwachung auf Bahnhöfen mit automatisierter Gesichtserkennung ausgestattet werden?“ Die Jury, die sich aus Lehrern und Schülern zusammensetzte, bescheinigte ihnen, eine Debatte auf hohem sprachlichem Niveau geführt zu haben.

Bei den Teilnehmern der Sekundarstufe II ging es um die Frage „Sollen in stark belasteten Großstädten Diesel-Fahrverbote erlassen werden?“. Hier sicherten sich Kai Kunad und Justus Neuendorff (beide Liebfrauenschule Oldenburg) den Sieg. Emma Borghardt (Helene-Lange-Schule Oldenburg) und Georgina Torn (Liebfrauenschule) wurden dritte beziehungsweise vierte. Sie führten eine sehr lebhafte und intensive Debatte auf hohem sprachlichem Niveau, urteilte die Jury.

Während der Debatten lauschte das Publikum in der Aula gespannt. Zu jedem Thema gab es ein Pro- und ein Contra-Team. Zu Beginn der Debatte hatte jedes Team zwei Minuten Zeit, seinen Standpunkt in einer „Eingangsrede“ deutlich zu machen. Darauf folgte die „Freie Aussprache“, bei der alle Teilnehmer auf die Argumente der Gegenseite eingehen konnten. Am Ende fassten die Teilnehmer ihre Position noch einmal zusammen. Überschritt ein Redner die vorgegebene Sprechzeit, ertönte vom Zeitnehmer aus der Jury eine Glocke.

Die Sieger des Regionalwettbewerbs nehmen vom 15. bis 17. Februar an einem Siegerseminar in Bad Nenndorf teil. Dort können sie mit anderen Jugendlichen das Debattieren trainieren. Am 13. März geht es dann zum Landesfinale in Hannover.