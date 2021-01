Guttmann weiter VB-Vorsitzender

Schierbrok Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok, Ralf Guttmann, ist für vier weitere Jahre im Amt. Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats im Dezember wurde er erneut einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Zuvor war er per Briefwahl durch die Vertreter der Volksbank ebenfalls einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Guttmann gehört dem Aufsichtsrat der Volksbank seit Juni 2004 an und leitet ihn seit Juni 2007. Vorstand und Aufsichtsrat beglückwünschten ihn und sprachen ihren Dank für die bereits geleistete Arbeit aus.