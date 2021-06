Sommerwiese kann als Außengastronomie starten

Im Warten auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln beginnt das Zählen der Werktage in Delmenhorst zwar von vorne – der fünfte Werktag, an dem die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 liegen könnte und somit wieder Änderungen möglich wären, wäre frühestens Dienstag, 8. Juni. Die für diesen Freitag geplante Öffnung der Sommerwiese auf der Hotelwiese an der Graft ist allerdings weiterhin möglich, dort laufen bereits seit Montag die Aufbauarbeiten. „Die Sommerwiese kann als Außengastronomie unter den Regeln der Corona-Verordnung für einen Inzidenzwert von mehr als 50 durchgeführt werden“, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.BILD: