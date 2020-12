Preis bei 2,7 Millionen Euro: Stadt Delmenhorst kauft ehemaliges Gelände des St.-Josef-Stifts

Delmenhorst Zweite zukunftsweisende Unterschrift im Dezember: Oberbürgermeister Axel Jahnz hat kurz vor Weihnachten den Vertrag zum Erwerb der Grundstücke auf dem Gelände „Ehemaliges Krankenhaus St.-Josef-Stift Delmenhorst“ der insolventen Stiftung St. Josef unter notarieller Aufsicht in Hannover unterzeichnet. Das teilte die Stadt mit.

Der Rat hatte in der Sondersitzung am 24. November einstimmig entschieden, die 10 000 Quadratmeter große Fläche mit dem aufgegebenen katholischen Krankenhaus St.-Josef-Stift zu kaufen. Für die Fläche ist ein Kaufpreis von rund 2,7 Millionen Euro fällig. Dazu kalkuliert die Stadt mit einer Million Euro für den Abriss, so die Stadt. Nach dem Abriss sei vorgesehen, Investoren tätig werden zu lassen. Besonders das Vorantreiben des innerstädtischen Wohnens gelte derzeit als Option.