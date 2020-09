Stadtempfang und Lichterfest abgesagt

Es war keine leichte Entscheidung: Der traditionelle Stadtempfang in der Markthalle Delmenhorst muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Gleiches gilt für das geplante Lichterfest im Rathaus am 5. und 6. Dezember, das die Stadt in Abstimmung mit der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) ebenfalls abgesagt hat. Die notwendigen Abstandsregelungen und Hygieneauflagen ließen es nicht zu, den Stadtempfang und das Lichterfest wie gewohnt als geselliges Beisammensein zum Jahresausklang zu begehen, heißt es von Seiten der Stadt. „Ich bedauere dies sehr. Dennoch steht der Infektionsschutz vor dem Coronavirus natürlich an erster Stelle“, sagte Oberbürgermeister Jahnz am Mittwoch.

Archiv-BILD: