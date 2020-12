Tönjes spendet 5000 Euro für Bedürftige in Delmenhorst

Mit einer Spende von 2500 Euro für die Delmenhorster Tafel, 1500 Euro für den Deutschen Kinderschutzbund Delmenhorst sowie 1000 Euro für die Kinderwunschbaumaktion hat der KFZ-Kennzeichenhersteller Tönjes Holding AG aus Delmenhorst auch in diesem Jahr wieder städtische Vereine unterstützt. „Wir hoffen, dass wir den Vereinen in dieser schwierigen Zeit weiterhelfen können und bedanken uns bei allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement. Ohne ihre Unterstützung wäre vieles nicht möglich“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Gerd Kämena, Bernd Tönjes und Dennis Lehmann vom Vorstand freuen sich, mit dieser Tradition anderen Menschen eine Freude zu machen.BILD: