Überschlag

Eine 87-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der Syker Straße in Delmenhorst leicht verletzt worden, schreibt das Portal Nonstopnews. Demnach soll sich der VW Polo der Frau nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, abbiegenden Mercedes überschlagen haben und im Seitengraben gelandet sein. Ersthelfer hätten sich sofort um die leichtverletzte Seniorin gekümmert, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die moderne Fahrzeugtechnik in ihrem Polo habe die Frau wohl vor schlimmeren Verletzungen bewahrt, zitiert Nonstopnews die Feuerwehr. Der Mercedesfahrer und seine Begleitung seien unverletzt geblieben. Der Mann soll beim Linksabbiegen offenbar den Polo übersehen haben.