Verein eingetragen: Wählergemeinschaft „Delmenhorster Liste“ gegründet

Delmenhorst Die Wählergemeinschaft „Delmenhorster Liste” e.V. hat nun bei einer Gründungsversammlung diesen neuen Verein eingetragen. Damit wird die geplante Teilnahme an der Kommunalwahl 2021 organisiert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der enorme Zuspruch in den ersten vier Wochen unserer Tätigkeit bestärkt uns darin, auch zukünftig eine wichtige Rolle für unsere Stadt zu spielen”, erklärt Gabi Baumgart, die als erste Vorsitzende der Wählergemeinschaft gewählt worden ist. Bettina Oestermann wird künftig gemeinsam mit Andreas Neugebauer als stellvertretende Vorsitzende fungieren. Weiter wurden Katrin Schrade als Kassenwartin, Margret Hantke als Schriftführerin, Matthias Maskow als stellvertretender Schriftführer und Eddy Pfützenreuter als Beisitzer gewählt.