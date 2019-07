Wildeshausen Schwere Verletzungen hat eine 82-jährige Frau am Donnerstag gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Wildeshausen erlitten. Die Frau aus Wildeshausen stand mit ihrem Rollator auf dem Fußweg der Delmenhorster Straße und wartete an einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün umsprang, lief die Frau los. Dabei stolperte sie über eine Bordsteinkante und fiel auf die Fahrbahn der Delmenhorster Straße.

Von der Harpstedter Straße bog ein 54-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter nach rechts in die Delmenhorster Straße ein, sah die Frau auf der Straße liegen und stoppte sein Fahrzeug. Um der Frau zu Hilfe zu kommen, stieg der Mann aus Wildeshausen aus. Dabei vergaß er, die Automatikschaltung seines Transporters in die Parkstellung zu bringen. Der Transporter rollte somit langsam weiter in Richtung der Frau, teilt die Polizei mit.

Obwohl der 54-Jährige noch versuchte, seinen Transporter zu stoppen und die Frau zur Seite zu ziehen, kam es zur Berührung zwischen Transporter und Frau. Sie erlitt Prellungen und Verletzungen am Bein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Transporter des 54-Jährigen rollte danach noch weiter, prallte gegen den stehenden Opel einer 46-jährigen Frau aus Wildeshausen. Sie hatte den Sturz der Frau im Rückspiegel beobachtet und wollte ebenfalls helfen. Erst dann kam der Transporter zum Stehen. Der entstandene Schaden wurde auf 10.000 Euro beziffert.