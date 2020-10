Kirche: Evers für Einsatz gedankt

Wildeshausen /Großenkneten /Oldenburg /Delmenhorst Dr. Sven Evers, gebürtiger Delmenhorster und seit kurzem Pfarrer in der ev.-luth. Kirchengemeinde Großenkneten, ist offiziell aus der Kinder- und Jugendarbeit der oldenburgischen Kirche verabschiedet worden. Oberkirchenrat Detlef Mucks-Büker entpflichtete ihn bei einer Gottesdienstfeier in der St.-Johannes-Kirche in Oldenburg von seinen Aufgaben als Landesjugendpfarrer, die er seit 2011 ausübte, heißt es.

Neben der Leitung des Landesjugendpfarramts habe sich Evers auch über Oldenburg hinaus insbesondere für die Verbandsjugendarbeit der Evangelischen Jugend Oldenburg (ejo) eingesetzt, unter anderem als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend Deutschland, so Mucks-Büker. Maßgeblich habe Evers die von der Synode vor zehn Jahren eingeleitete Neuordnung der evangelischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der oldenburgischen Kirche gestaltet.

Nach dem Gottesdienst ließen es sich Jugendliche der ejo nicht nehmen, ihren Landesjugendpfarrer mit kleinen Aktionen aus seinem Amt zu verabschieden. „Bitte stellt weiter ungemütliche Fragen und fordert Kirche zur Weiterentwicklung auf“, bat Evers die Jugendlichen.

Farina Hubl übernimmt bis zur Neubesetzung der Leitungsstelle die kommissarische Leitung des Landesjugendpfarramtes, teilte Geschäftsführer Lucas Söker mit.