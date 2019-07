Wildeshausen Diese Kontrolle durch die Autobahnpolizei Ahlhorn hat sich gelohnt. Denn das Auto, das sich die Beamten am Donnerstag um 15.30 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs war, hatte mehr als nur zwei Niederländer an Bord.

Auf der Autobahn 1 auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen hielten die Autobahnpolizisten das Fahrzeug an. Besetzt war der Pkw mit zwei jungen Niederländern, beide 23 Jahre alt. Der Fahrer aus dem Raum Rotterdam zeigte bei der Kontrolle Anzeichen, die laut Polizei „auf den Konsum von berauschenden Mitteln hindeuteten“. Ein durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC an. Der 23-Jährige räumte den Konsum von Marihuana ein. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde er zur Dienststelle gefahren.

Da aus dem Fahrzeug intensiver Geruch von Marihuana drang, wurde der Mercedes mit Einverständnis der Insassen durchsucht. Im Gepäck des Fahrers wurde dabei ein Kunststoffbeutel mit einer weißlichen Substanz gefunden. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab, dass es sich bei der Substanz vermutlich um Kokain handelte. Aufgrund der Menge des festgestellten Rauschmittels, eine später durchgeführte Wägung zeigte über 60 Gramm an, wurde gegen den 23-jährigen Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr „von nicht geringer Mengen Kokains“ eingeleitet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde er vorläufig festgenommen.

Da der Verdacht bestand, es könnten weitere Betäubungsmittel im Auto mitgeführt worden sein, wurde ein Rauschgiftspürhund der Diensthundführer-Gruppe der Polizeidirektion Oldenburg angefordert. Der Diensthund ‘Remus’ spürte bei der Absuche des Innenraums tatsächlich weiteres Betäubungsmittel auf. Unter der Verkleidung des Innenraums wurden geringe Mengen Haschisch gefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg soll der Beschuldigte noch an diesem Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Wildeshausen vorgeführt werden.