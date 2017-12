Wildeshausen Das ist gerade noch mal gut gegangen: Ein 48-jähriger Autofahrer aus Verden war am Mittwoch um 15.50 Uhr mit seinem Pkw auf der A1 Richtung Hamburg in Wildeshausen unterwegs, als er einen auffälligen Brandgeruch wahrnahm. Laut Polizei Delmenhorst steuerte er einen nahegelegenen Rastplatz an, um nachzuschauen. Als der Verdener dann unter die Motorhaube schaute, hatte es dort bereits angefangen zu brennen. Ein Streifenwagen der Ahlhorner Autobahnpolizei war gerade in der anderen Fahrtrichtung unterwegs. Die Beamten sahen die immer stärker werdende Rauchentwicklung und eilten zur Einsatzstelle.

Der Rastplatz, auf dem das brennende Fahrzeug stand, konnte schnell gesperrt und evakuiert werden. Das Auto geriet fast vollständig in Brand, bevor die angerückte Freiwillige Feuerwehr aus Wildeshausen das Feuer löschen konnte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von rund 2.500 Euro. Weiter wurde auch die Fahrbahndecke des Rastplatzes beschädigt, die Höhe des Schadens ist allerdings unbekannt. Niemand wurde verletzt und auch der Verkehr wurde nicht behindert. Nach kurzen Aufräumarbeiten konnte auch der Rastplatz wieder freigegeben werden.