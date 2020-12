Zwei leicht Verletzte nach Unfall

Leicht verletzt worden sind am Donnerstag eine 24-jährige Autofahrerin und ihr 53-jähriger Beifahrer bei einem Unfall in Delmenhorst an der Kreuzung Annenheider Straße/Brendelweg . Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer hielt am Stopp-Schild an der Annenheider Straße laut Polizei nicht vollständig an, sodass er mit dem Pkw der 24-Jährigen kollidierte. Der Sachschaden wurde auf 10 000 Euro geschätzt.BILD: