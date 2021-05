Wechsel an Spitze der Commerzbank Oldenburg: Kathrin Fandrich neu in Geschäftsleitung

Oldenburg In der Geschäftsleitung der Commerzbank Oldenburg gibt es eine personelle Veränderung. Kathrin Fandrich (40) ist die neue Niederlassungsleiterin Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank in Oldenburg. Damit übernimmt sie die Aufgaben von Christian Citerei (48), der nach drei Jahren in dieser Position nun in der Zentrale der Bank ein Projekt leitet.

Fandrich startete 2000 bei der Dresdner Bank in Berlin mit ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau. Im Anschluss war sie dort in der Privatkundenberatung tätig. Im Zuge der Fusion kam sie zur Commerzbank. Seit vierzehn Jahren hat sie Führungspositionen inne, einige Jahre als Filialleiterin, dann als Gruppenleiterin Kreditspezialisten.

Mit überwiegend strategischen Vertriebsthemen war die Wahl-Berlinerin in den vergangenen sechs Jahren beschäftigt, zuletzt als Gruppenleiterin Koordinatoren im Bereichsvorstandsbüro in Berlin.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Den Ausgleich zum Beruf findet Kathrin Fandrich beim Walken, Lesen und Kochen. Sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter. „Auf die neue Aufgabe freue ich mich. Grundsätzlich kann ich sagen, dass das Banking stark im Wandel ist. Das Online und besonders das Mobile Banking nehmen weiter Fahrt auf. Unsere Kunden erwarten von uns leistungsfähige Lösungen für ihre persönliche Finanzsituation und immer bessere Apps. Gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung wichtig“, sagt die Niederlassungsleiterin Privat- und Unternehmerkunden. „Daher sind wir weiterhin für unsere Kunden hier in der Region da.“

Carsten Ebell (47) verantwortet weiterhin das Firmenkundengeschäft der Commerzbank in der Region. Die Commerzbank in Oldenburg betreut in der Niederlassung gut 81.000 Privat- und Firmenkunden. Zur Niederlassung gehören 14 Filialen im Nordwesten.