Berlin Am Ende des Streitgesprächs überrascht Axel Voss mit einem Bekenntnis, das der Reue sehr nahe kommt: Auf die Frage von Moderator Jo Schück, ob er mit dem heutigen Wissen die Position des Hauptverhandlers zur EU-Urheberrechtsrichtlinie noch einmal antreten würde, antwortet er: „Das würde ich mir tatsächlich überlegen.“ Sehr anstrengend seien die letzten Monate gewesen, und auf die Heftigkeit der Proteste sei er nicht eingestellt gewesen.

Kritiker der EU-Urheberrechtsreform: Markus Beckedahl. Foto: Soeren Stache

Auch im Publikum vor Bühne 2 der Digitalkonferenz Republica in Berlin hat Voss die Mehrheit gegen sich. Aber er hat sich in die „Höhle des Löwen“ gewagt, wie Schück sagt, der sonst das ZDF-Kulturmagazin „Aspekte“ moderiert. Dort stellt er sich dem Republica-Gründer und Journalisten Markus Beckedahl, der aus seiner Ablehnung gegen die Reform nie einen Hehl gemacht hat.

Emotionale Debatte um Artikel 13

Der 56-Jährige gebürtige Hamelner hatte als Berichterstatter des EU-Parlaments die Urheberrechtsrichtlinie, die mittlerweile beschlossene Sache ist, ausgearbeitet. Besonders heftigen Widerstand erntete Artikel 13, der in der Endfassung der Richtlinie zu Artikel 17 wurde. Darin werden Online-Plattformen, die älter sind als drei Jahre, verpflichtet, Verwertungsverhandlungen mit Urhebern zu führen und sicherzustellen, dass deren Inhalte ggf. nicht auf den Plattformen hochgeladen werden. Kritiker – darunter besonders viele junge, netzaffine Menschen – sagen, dies ginge nicht ohne so genannte „Uploadfilter“. Und die seien fehleranfällig, erkennen keine Verwendung von Teilen eines Werks im Rahmen eines Zitats und würden der Zensur Tür und Tor öffnen.

Lesen Sie auch: Warum auf der Re:publica „Moby Dick“ gelesen wird

Die Debatte, die der finalen Abstimmung im EU-Parlament Ende März voranging, war hochemotional. Zumal eine Petition gegen Artikel 13 auf dem Online-Portal change.org mehr als 5 Millionen Unterstützer hatte, europaweit (aber vor allem in Deutschland) Hunderttausende auf die Straßen gingen, den Unterstützern von Voss‘ Richtlinie aber nichts anderes einfiel, als die Kritiker als „Bots“ und von mächtigen Großkonzernen gesteuert zu bezeichnen. Auch auf der Gegenseite war man nicht immer zimperlich: Voss‘ Wahlplakate werden zurzeit beschädigt und bemalt, er erhielt Morddrohungen.

Respekt vor dem Auftritt unter Gegnern

Der Empfang für den CDU-Abgeordneten auf der Republica ist freundlich. In den Sitzreihen sprechen Zuschauer immer wieder von „Respekt“ und „Hut ab“. Doch in den Reaktionen auf seine Äußerungen wird immer wieder klar: In der Sache hat Voss hier kaum Freunde. Ganz anders: Beckedahl, der viel Applaus bekommt und sein Gegenüber immer wieder attackiert.

Verhandlungsführer des EU-Parlaments in Sachen Urheberrechtsrichtlinie: Axel Voss Foto: Jean-Francois Badias

Der 43-Jährige wirft Voss vor: „Sie haben mit einer Schrotflinte auf Youtube gezielt und das halbe Internet getroffen.“ Viele Internetnutzer und Blogger – die selbst Urheber seien – stießen in ihrem Online-Alltag auf Probleme mit dem Urheberrecht, die in der Reform vergessen worden seien. Die Erstellung sogenannter „Memes“, also satirisch veränderter Bilder oder kurzer Videoclips, sei weder vom aktuellen deutschen Recht noch von der europäischen Reform gedeckt. Voss widerspricht: In Artikel 5 der Reform sei die Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien als Karikatur oder Satire durchaus erlaubt – Beckedahl kontert: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich auf Ihre Expertise in diesem Bereich verlassen darf.“

Von der Komplexität des Themas überrumpelt

Überhaupt verstärkt der Journalist mit seinen Angriffen den Eindruck, den Voss seit Monaten macht: Da steht ein Politiker, der sich zwar mit Eifer in eine Aufgabe stürzt, von der Tragweite und Komplexität des Themas aber überrumpelt wird und der das analoge, herkömmliche Urheberrecht zwar verstanden hat, sich aber in der digitalen Welt nicht zurecht findet.

Lesen Sie auch: Interview mit Uwe Schneidewind – Wie man die Welt zum Schweigen bringt

So spricht Beckedahl Voss mehrmals auf ein Zeit-Interview an, in dem er behauptet, es sei urheberrechtlich in Ordnung, einen ganzen, fremden Text auf seiner privaten Webseite oder für 500 Freunde auf Facebook zu stellen. Viele juristische Experten hatten sich nach dieser Einschätzung die Haare gerauft.

Voss auf der anderen Seite versucht immer wieder, Verständnis für die Befürchtungen der Gegenseite zu zeigen: dass Menschen im Netz Angst vor den möglichen Folgen von Uploadfiltern haben oder dass die Filter fälschlicherweise komplette Videos aus dem Netz nehmen werden, weil in wenigen Sekunden ein urheberrechtlich geschütztes Bild zu sehen oder Musik zu hören ist. Aber sie seien unverzichtbar: „Wenn man das Urheberrecht bejaht, dann heißt das: Niemand darf mein Werk ohne meine Zustimmung nutzen!“ Und das ginge zum Beispiel bei Plattformen in der Größenordnung von Youtube nur mit technischer Unterstützung. Das Wort „Uploadfilter“ nimmt Voss gar nicht erst in den Mund.

„Nie mehr CDU“: Voss tourt, um Kritiker zurückzuholen

Denn die waren in den vergangenen Monaten das Schlagwort der Richtlinien-Kritiker. Und für Axel Voss beginnt nun, wo die Richtlinie in trockenen Tüchern ist, die Zeit des Erklärens. Außerdem müssen Zigtausende junge Leute, die unter dem Motto „Nie mehr CDU“ ihre Abscheu gegenüber dem Voss’schen Werk kundgetan haben, wieder eingefangen werden. Hier nimmt sich der Parlamentarier ein wenig aus der Schusslinie. Er sei das Gesicht der Reform, aber: „Nicht überall wo Voss drauf steht, ist auch Voss drin.“ Auch die Richtlinie sei nur ein Kompromiss zwischen acht europäischen Parteien und drei Institutionen. Dennoch stünde er voll dahinter.

Letzten Endes bleibt es aber seine Person, an der sich die leidenschaftliche Kritik vieler Gegner aufhängt und die sich auch in Berlin durch zum Teil hämisches Lachen oder Zwischenrufe ausdrückt. Und es bleibt die Frage: Warum tut der Mann sich das eigentlich noch an? Weil er gehört werden will: „Ich habe das Gefühl, eine Generation in Frustration zurückzulassen, ohne zu erklären, worum es eigentlich geht. Die Möglichkeit hatten wir so nie.“ Er habe zwar jede Menge Interviews gegeben, nur sei alles viel zu emotional gewesen.

Nächster Gesprächspartner: Kritiker Christian Solmecke

Nun also „tourt“ er quasi mit seiner Reform und geht auch dorthin, wo ihn kein Applaus erwartet. Am kommenden Freitag wird Voss in Köln dem Anwalt und Youtuber Christian Solmecke gegenüber sitzen – und er wird sich wieder erklären müssen, um verlorene Sympathie wiederzugewinnen. Markus Beckedahl hingegen hätte sich eins gewünscht: „Debatten wie diese hätten wir eigentlich vor den Abstimmungen führen müssen, weil sie notwendig sind.“ Voss bietet daraufhin an, weiter zu streiten, um im Falle von Fehlentwicklungen neu über ein Urheberrecht verhandeln zu können – was Jo Schück ironisch kommentiert: „So ‘ne Novelle ist ja schnell gemacht.“

Lesen Sie dazu: Axel Voss – Ihn trifft die blanke Wut der Internet-Gemeinde