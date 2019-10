16-Jähriger am Steuer erwischt

Dinklage Die Polizei hat am Mittwoch um 1.12 Uhr in Dinklage (Kreis Vechta) einen 16-Jährigen kontrolliert, der mit einem Pkw die Goethestraße befuhr. Der junge Mann gab an, keinerlei Dokumente zum Fahrzeug und seiner Person mitzuführen. Seine mündlich angegebenen Personalien waren falsch, wie eine Überprüfung ergab. Der 16-Jährige und sein ebenfalls jugendlicher Beifahrer wurden den Eltern übergeben. Gegen den Fahrer wurden Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Namensangabe gefertigt.