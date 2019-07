23-Jähriger gleich zweimal erwischt

Dinklage Ein 23-jähriger Lohner ist am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in Dinklage von der Polizei erwischt worden, als er mit einem Pkw die Straße Am Markt befuhr, obwohl er keinen Führerschein hat. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Wenig später wurde der 23-Jährige an der Burgstraße erneut fahrend angetroffen. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.