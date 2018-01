250 Schweine bleiben unverletzt

Dinklage Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstag, 9. Januar, in Dinklage (Kreis Vechta) ein Schweinestall an der Holdorfer Straße in Brand geraten. In dem etwa 40 mal 10 Meter großen Stall befanden sich etwa 250 Schweine, die nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sind, so die Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dinklage und Holdorf konnten den Brand löschen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

