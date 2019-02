Altpapier nur noch in die Tonne

Dinklage Die Stadt Dinklage hat nun auf das stetige Abladen von Müll und Unrat auf dem Containerstellplatz am Höner Kirchweg reagiert und ihn aufgelöst. Dementsprechend stehen an dem direkt vor dem Bauhof der Stadt gelegenen Stellplatz keine Container für Altglas, Altpapier und Altkleider mehr zur Verfügung. Damit gibt es im Dinklager Stadtgebiet ab sofort keine Container für Altpapier mehr. Zu oft seien diese Container zweckentfremdet worden, so das Rathaus.

Die künftige Sammlung von Altpapier erfolgt also ab sofort ausschließlich über die von den Entsorgern kostenlos zur Verfügung gestellten blauen Altpapiertonnen. Privatpersonen, die mit einer Altpapiertonne für die Sammlung nicht hinkommen, können bei den Entsorgern eine zusätzliche Tonne beantragen. Wie aus der Mitteilung der Stadt hervorgeht, haben auch Gewerbetreibende die Möglichkeit, bei den Entsorgern Tonnen oder Container für die Sammlung von Altpapier zu beantragen.

Für die Sammlung von Altglas werden auf dem Gelände des Bauhofs weiterhin Container zu den Öffnungszeiten der Wertstoffsammelstelle zur Verfügung stehen.

Mehr unter www.awv-online.de