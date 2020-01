Dinklage Der Containerstellplatz „In der Wiek“ in Dinklage ist aufgelöst worden. Das teilte die Stadtverwaltung nun mit. Nach Angaben der Stadt sind an der Straße zahlreiche Änderungen geplant, die eine Auflösung des Standortes erforderten. Neben der Erneuerung der vorhandenen Brücke wird entlang des bisherigen Containerstellplatzes ein Rad- und Fußweg angelegt. Des Weiteren erfolgt eine Verengung der Fahrbahn im Bereich der Aufmündung zum Dinklager Ring.

Durch die geplanten Maßnahmen soll laut Stadtverwaltung eine Aufwertung des Straßenabschnitts erfolgen. „Da der Containerstellplatz an der bisherigen Stelle insbesondere durch ständige Vermüllungen nicht zu einem positiven Erscheinungsbild beigetragen hat, wurde dieser nunmehr aufgelöst“, heißt es aus dem Rathaus in Dinklage. Die Baumaßnahmen in dem genannten Bereich beginnen in Kürze; die Container wurden durch die Entsorgungsunternehmen bereits entfernt.

Die bisher am Standort „In der Wiek“ aufgestellten Container werden nach Auskunft der Entsorger auf andere Standorte im Stadtgebiet verteilt. So werden zwei Altglascontainer zusätzlich am Standort „Alter Mühlenweg“ aufgestellt. Jeweils einen zusätzlichen Altkleidercontainer erhalten die Standorte am Alten Mühlenweg und am Place d’ Epouville.