Dinklage Nachdem die Arbeiten des ersten Bauabschnittes abgeschlossen sind, ist in Dinklage seit Dienstag, 6. August, die Kreuzung Samskamp/Bahnhofstraße/Drostestraße im Zuge der Ortsdurchfahrt für den zweiten Bauabschnitt der Fahrbahnsanierungen voll gesperrt. Dies hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mitgeteilt.

Die Gemeinschaftsmaßnahme des Landes Niedersachsen (Straßenbau) und des OOWV (Kanalsanierung), die bereits im Februar und März 2019 den Gewerbetreibenden und der Öffentlichkeit vorgestellt worden war, dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres 2020 an. Sie ist in ins-gesamt 13 Bauabschnitte unterteilt, für die jeweils Vollsperrungen erforderlich seien, so die Behörde.

Für den nun anstehenden, bis voraussichtlich Anfang Oktober terminierten zweiten Bauabschnitt (Sperrung der Kreuzung bis Rombergstraße), erfolgt die Umleitung auf den ausgeschilderten Strecken über Quakenbrück und Badbergen (Quakenbrücker Straße/Dinklager Straße/Pickerdamm/Badberger Straße) beziehungsweise über Brockdorf (Steinfelder Straße und Langwegener Straße/Dinklager Straße).

Sowohl der OOWV als auch die Landesbehörde sind bemüht, die Beeinträchtigungen für Anlieger und Gewerbetreibende so gering wie möglich zu halten. Dennoch werde es im Rahmen der Bautätigkeit zu Einschränkungen kommen. Es müsse mit verstärkten Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrzeitverlusten gerechnet werden.

Die vom Land Niedersachsen getragenen Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro. Für die von der Stadt Dinklage und dem OOWV gemeinsam getragene Kanalsanierung sind zusätzlich rund 2,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Landesbehörde dankt allen Anwohnern, Gewerbetreibenden und den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis.