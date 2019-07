Einbrecher knacken Geldspielautomaten

Dinklage Unbekannte Täter sind am Freitag in Dinklage zwischen 3 Uhr und 13.30 Uhr in ein Lokal an der Burgstraße eingedrungen. Sie hebelten zwei Geldspielautomaten auf und stahlen das darin befindliche Bargeld sowie eine Geldkassette, die sie im Lokal gefunden hatten. Die Betreiber hatten das Lokal um 3 Uhr verlassen und stellten bei ihrer Rückkehr um 13.30 Uhr fest, dass die Haupteingangstür aufgebrochen war. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Vechta (Tel. 04441/9430) melden.