Freizeit: Führung über den Mehrgenerationen-Hof Bussjans

Dinklage „Leben im Fachwerkdorf“ lautet das Motto einer Gästeführung durch die Fachwerksiedlung Bussjans Hof in der Nähe der Schweger Mühle in Dinklage, die am Sonntag um 15 Uhr angeboten wird. Gästeführer Heinz-Josef Burhorst berichtet anschaulich über das Wohnen und Dorfleben im Fachwerk. Die Familie Burhorst hat ihren landwirtschaftlichen Betrieb zu einem kleinen Dorf weiterentwickelt. In gut 20 Jahren wurde hier ein Traum verwirklicht. Heute leben auf dem Bussjans Hof mehrere Generationen aus Familienmitgliedern und Mietern in Fachwerkhäusern, wie sie früher in Südoldenburg üblich waren. Ein Biomasseheizwerk sorgt für angenehme Wärme in den Häusern. Es wurden in den vergangenen Jahren, so wie heute, verstärkt historische Materialien verwendet, um den Häusern eine Identität zu geben und ein Dorfgefühl zu schaffen.

Treffpunkt ist beim Hofcafé Bussjans Hof in Schwege (Schweger Str. 17, Dinklage). Die Teilnahme kostet drei Euro für Erwachsene, für Kinder und Familien ermäßigt. Eine Anmeldung für die Führung bei der Tourist-Information Nordkreis Vechta unter Telefon 0 44 41/85 86 12 ist coronabedingt unbedingt erforderlich. Die Teilnehmer werden gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie evtl. Desinfektionsmittel mitzuführen.