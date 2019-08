Frontscheibe beschädigt

Dinklage Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 3. August, 17 Uhr, und Sonntag, 4. August, 13 Uhr, auf unbekannte Art und Weise die Frontscheibe eines Mercedes GLC beschädigt, der vor einem Wohnhaus in der Ostendorfstraße in Dinklage abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/ 4666) entgegen.