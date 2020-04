Glasfaser in den Startlöchern

Dinklage Die Planungsphase für den Ausbau des Glasfasernetzes in Dinklage ist nun beendet. Während die Hausbegehungen bereits seit einiger Zeit laufen, stehen nun die Maschinen und das von Deutsche Glasfaser beauftragte Generalunternehmen MIH GmbH in den Startlöchern.

In dieser Woche rollen die ersten Baumaschinen an, um das Glasfasernetz in Dinklage auszubauen. Im ersten Schritt werden sukzessive die Leerrohre in etwa 40 cm Tiefe in die Straßen eingebracht. Sobald die Leerrohre verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es im Rahmen der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch – zum Beispiel mit Pflastersteinen – zu schließen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Stadt abgenommen.

Zum Baustart werden nun planmäßig bis zu zehn Kolonnen mit jeweils fünf Mitarbeitern im Ort unterwegs sein. Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden die Anlieger so früh wie möglich über den Termin informiert. Infos unter Telefon 02861/890 60 940.