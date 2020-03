Krapp expandiert nach Köln

Dinklage /Köln Die in Dinklage ansässige Unternehmensgruppe Krapp expandiert weiter. Zum 1. April 2020 eröffnet die Krapp-Gruppe ein neues Verkaufsbüro in Köln, nahe des Autobahnkreuzes Köln-Süd im Stadtteil Rodenkirchen. Mit dieser Maßnahme verdichtet die Krapp-Gruppe ihr bundesweites Vertriebsnetz und das Warenangebot von Toren und Türen, heißt es vom Unternehmen. Zudem könne die Unternehmensgruppe attraktive Arbeitsplätze in florierenden Arbeitsmärkten bieten. Insgesamt erzielte die Krapp-Gruppe im Jahr 2019 nach eigenen Angaben einen Umsatz von über 130 Millionen Euro und beschäftigt nun mehr als 540 Mitarbeiter an bald 18 bundesweiten Standorten.