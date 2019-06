Dinklage Mit „Richie Arndt & Band“ nimmt die Dinklager Sommermusik im Jahnstadion am Freitag, 21. Juni, 20 Uhr, an Fahrt auf. Blues, wie er im Süden der USA gespielt wird, wird an diesem Abend in der Jahnhalle zu hören sein.

Richie Arndt ist nicht im Süden der USA geboren, und doch gilt seine große Leidenschaft dem Blues und der American Roots-Music. Er ist seit mehr als 30 Jahren als Solist mit Gitarre und Gesang und mit elektrisch rockenden Band unterwegs. Mit Arndts eingängiger Stimme, seinem ausdrucksstarkem Gitarrenspiel, mit Sascha Oeing am Bass und Peter Weissbarth am Schlagzeug haben es die Zuhörer leicht, sich auf die Musik einzulassen.

Als beste männliche Stimme wurde Arndt dreimal in Folge als „Best Contemporary Artist“ mit dem „Blues In Germany Award“ ausgezeichnet. Die neu formierte „Richie Arndt Band“ gewann die German Blues Challenge 2018 und wird als Gewinner bei der International Blues Challenge (2019 in Memphis/USA) und der European Blues Challenge (2019 auf den Azoren) als bester Deutscher Act antreten.

Es ist das zweite von insgesamt sieben Konzerten der unterschiedlichsten Musikrichtungen in der Stadt in besonderem Ambiente, die der Bürger- und Kulturring Dinklage und die Musikschule Romberg zwischen Juni und September anbieten.

Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Triphaus (Tel. 04443/961230) und in der Buchhandlung Diekmann (Tel. 04443/961864). Per Mail an kulturring.dinklage@gmail.com können ebenfalls Karten geordert werden. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, für Schüler 10 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.