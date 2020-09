Mobilität: Dieser Fahrradweg wird nun barrierefrei

Dinklage /Lohne Sie teilen sich nicht nur eine Autobahnabfahrt, sondern auch einen Fahrradweg: Die beiden Städte Dinklage und Lohne sind vielfältig miteinander verbunden. Die 7,8 Kilometer lange Radweg-Strecke auf der ehemaligen Kleinbahntrasse Lohne-Dinklage soll nun durchgehend barrierefrei ausgebaut werden, um sie auch für den Radtourismus und Radpendler attraktiver zu gestalten.

Umgesetzt wird dieses Projekt unter anderem mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm in Höhe von bis zu 100 000 Euro. „Wir werden auch die Historie dieser Wegeverbindung aufgreifen und thematisieren“, sagt Anne Miosga. Die Dinklager Bauamtsmitarbeiterin hat sich bereiterklärt, das Projekt federführend zu begleiten.

Dort wo die Trasse auf 5,5 Kilometern (Lohne: 4,3 Kilometer, Dinklage: 1,2 Kilometer) in wassergebundener Deckschicht vorhanden sei, werde diese durchgefräst, neu profiliert und mit einer Asphaltdecke versehen. „Durch den Wegfall der Eisenbahnbrücke erhält der Abschnitt im Bereich der Straße „In der Wiek“ in Dinklage einen neuen Verlauf“, so Miosga. „Neben dem Ausbau der Radwegverbindung werden auch Infostelen aufgestellt und darüber hinaus Plätze zum Aufenthalt geschaffen.“

Große Freude über die Durchführung des gemeinsamen Projekts herrscht sowohl bei Landrat Herbert Winkel als auch bei den beiden Bürgermeistern Frank Bittner (Dinklage) und Tobias Gerdesmeyer (Lohne). „Eine tolle Sache für beide Städte“, sagte Landrat Herbert Winkel.

Nach Angaben Miosgas wurde der Auftrag an die ausführende Baufirma am 15. September vergeben. Der Ausbauzeitraum ist demnach für die Monate Oktober und November vorgesehen, so dass dieser spätestens Ende November abgeschlossen sein soll.