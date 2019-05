Dinklage Am 14. Juni beginnt die zweite Auflage der Dinklager Sommermusik mit dem ersten aus einer Reihe von sieben Konzerten in der Dinklager Jahnsporthalle. Den Auftakt macht die Country-Band „Way out West“ aus Holland. Ab 20 Uhr bietet der Bürger- und Kulturring Dinklage in diesem besonderen Ambiente einen modernen Sound für Country-Freunde.

Die Musik-Idee von „Way out West“ bestand darin, einen modernen Country-Sound zu schaffen, so die Band. Die Musik ist nach wie vor in den warmen, authentischen Folk-Sounds verwurzelt, die von Künstlern wie Alan Jacksons, Merle Haggard oder George Jones gesungen werden.

„Way out West“ mit der Leadsängerin Miranda Snijders an der Spitze nutzt diesen klassischen Sound und verbindet ihn mit dem Country Rock von heute. Die Band besteht weiter aus Jan de Vrieze (Lead-Gitarre und Gesang), Gerrit de Hoop (Bassgitarre und Gesang), Manfred Rohling (Rhythmusgitarre und Leadgesang) sowie Harry Lesteluhu (Schlagzeug). Die Band interpretiert auf einzigartige europäische Weise den Traditional Country, den Country Funk und den Southern Rock.

Dass sich ein Besuch des Konzertes sicher lohnen wird, lässt die Ankündigung erwarten, dass sich die Band auf energiegeladene Live-Auftritte mit großem Unterhaltungswert konzentriert.

Karten für das Konzert am 14. Juni 2019 in der Sporthalle am Jahnstadion sind im Vorverkauf bei Schreibwaren Heimann (Inh. Gerd Triphaus) und der Buchhandlung Diekmann sowie per Mail an kulturring.dinklage@gmail.com erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, Schüler zahlen zehn. Einlass ist ab 19 Uhr.