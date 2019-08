Warnleuchte in die Heckscheibe

Dinklage Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 17. August, 21 Uhr, und Sonntag, 18. August, 7.20 Uhr in Dinklage (Kreis Vechta) einen Pkw beschädigt, der in der Quakenbrücker Straße stand, so die Polizei. Der Täter schlug mit einer Baustellenwarnleuchte die Heckscheibe einer Mercedes C-Klasse ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel. 04443/4666 entgegen.