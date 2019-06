Aschenstedt „So aufgeregt vor einer Urlaubsfahrt war ich noch nie“, erzählt Thomas Logemann aus Aschenstedt. Gerade berichten er und seine Ehefrau Katharina von den Vorbereitungen zur Teilnahme an der Ostsee-Umrundung, der Baltic Sea Circle 2019. Sie beide sind das „Silver-Dream-Team“. Das heißt nicht ganz, dazu gehört auch ihr fahrbarer Untersatz, ein Volvo 240 Kombi, Baujahr 1992 mit 116 Pferdestärken und einem Kilometerstand weit über der 300 000er-Marke.

An diesem Samstag, 15. Juni, geht es um 12 Uhr los. In Hamburg. Am Freitag sind die beiden Aschenstedter mit ihrem schwarzen Kombi mit der Startnummer 174 und dem markanten Klappzelt auf dem Dach nach Hamburg zum Fischmarktgelände aufgebrochen. Von dort starten die 200 Teams. 16 Tage lang fahren sie auf dem „nördlichsten Rallye-Kurs des Erdballs“ durch die Ostsee-Anrainer-Staaten.

Ein Urlaub ohne Kinder

Angefangen hatte die Rallye für die Logemanns eigentlich schon viel früher. „Ich wollte schon vor vier Jahren mit einem Kumpel mitfahren“, sagt Thomas Logemann. „Doch daraus wurde irgendwie nichts.“

Nun hat der Aschenstedter seine Frau mit an Bord. Als Lehrerin ist sie eigentlich zu der Zeit unabkömmlich. „Doch es gibt ein umfangreiches Überstundenkonto. Das kann ich nun abfeiern“, erzählt Katharina Logemann. Einen Urlaub ohne Kinder, noch dazu in diesem Rahmen, wollte sie sich nicht entgehen lassen. Sehr zur Freude ihres Mannes.

Sogar ihren Wagen verkaufte sie. Dafür kam der Volvo auf den Hof der Aschen-stedter. Das war im August 2018. Als Kfz-Fachmann brachte Logemann den 240er wieder in Schwung. Der kostete nur 700 Euro. Dafür hatte der Rostfraß ganze Arbeit geleistet. Radläufe und Bodenbleche mussten erneuert werden. Die Heckklappe ebenso. Allein die Teile schlugen mit 1500 Euro zu Buche. „Und wenn der Motor noch kalt ist, dann klappert er etwas. Das wird aber besser bei Temperatur“, lächeln Logemanns optimistisch. „Da oben in Skandinavien, besonders in Schweden, gibt es auf jeden Fall günstig Ersatz. Wenn wir den denn wirklich brauchen – was ich nicht glaube.“

Neue Freunde

Ansonsten haben die Rallye-Teilnehmer alle notwendigen Dinge einmal getestet. Und: Sie schlossen Freundschaft mit einem Team aus Oldenburg.

Trotz Kombi ist der Platz eng. „Deshalb haben wir uns das klappbare Zeltdach angeschafft. Eine tolle Erfindung. Einfach an der Leiter ziehen und das Ganze faltet sich auf“, zeigt sich Katharina Logemann begeistert.

Nun liegen mindestens 7500 Kilometer vor ihnen. Von Hamburg über Dänemark nach Schweden, Norwegen, Finnland, zum Polarkreis, durch Lappland und Norwegen, Russland von Murmansk bis St. Petersburg, alternativ durch Finnland nach Helsinki, dann durch die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen zurück durch Polen nach Deutschland.

Zu den Teilnahmebedingungen zählt auch die Sammlung von mindestens 750 Euro für einen guten Zweck. Logemanns wollen für die Aktion „Kostenloses Frühstück für arme Kinder“ des Vereins Deutsche Lebensbrücke spenden. 1322 Euro kamen zusammen – fast ausschließlich aus dem Freundeskreis.

Auf jeden Fall wollen die Aschenstedter auch das Roadbook nutzen und Aufgaben unterwegs erfüllen. „Das ist freiwillig. Es gibt darin aber auch Etappenvorschläge, die man abfahren kann, wie man es will.“

Am 30. Juni um 18 Uhr muss jeder wieder in Hamburg zurück sein. Dann endet das Rallye-Abenteuer.