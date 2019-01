Aschenstedt Zu einer Sachbeschädigung bei einem Baustoffhandel in Aschenstedt ist am Sonntag, 21 bis 23.30 Uhr, gekommen. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen im Kreuzungsbereich Wildeshauser Straße/Iserloyer Straße beobachtet haben, melden sich bei der Polizei, Telefon 04431/9410.