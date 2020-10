Evangelische Jugend: Friedlich-fröhlicher Wettkampf

Aschenstedt /Dötlingen Eine schlechte, dafür aber zwei gute Nachrichten gibt es aus dem Jugendhaus an der Karkbäk in Dötlingen: Das Treffen der „Kids bis 12“ muss am Freitag entfallen. Dafür werden dort die vierte Aktion der Aktionswoche zum Weltmädchentag und auf dem Bolzplatz in Aschenstedt das nächste Nachbarschaftsturnier ausgerichtet.

Zum zwölften Mal wird es den „friedlich-fröhlichen Wettkampf um Ball und Wanderpokal“ geben, teilt Jugenddiakon Jochen Wecker mit. Der Ball rollt von 15 bis 18 Uhr. Alle Spieler, die mitmachen wollen, werden vor Ort zu Teams zusammengestellt. Eine Anmeldung ist nicht nötig, eine Altersgrenze gibt es nicht: Sowohl Kinder als auch Erwachsene können antreten. Bezüglich des Coronavirus: Da das Turnier unter freiem Himmel gespielt wird, können die Zuschauer ausreichend Abstand zueinander halten. Apropos: „Man kann auch nur zum Zugucken vorbeikommen“, informiert Wecker. „Danach werfen wir den Grill an und philosophieren bei Bratwurst und Schorle über Fußball, Gott und die Nachbarschaft. Wie immer ist dieses kleine Fest der Abschluss der Fußballsaison auf dem Bolzplatz Aschenstedt. Weiter geht’s hier dann wieder nach den Osterferien.“

Während in Aschenstedt gespielt wird, heißt es im Jugendhaus von 15.30 bis 17.30 Uhr für Mädchen zwischen sechs und 18 Jahren „Ich bin schön!“. Die Teamerinnen suchen Film- und Zeitschriftenschnipsel zu Schönheitsidealen heraus und wollen mit den Teilnehmerinnen versuchen herauszufinden, was „schön sein“ alles bedeuten kann.

Auch für diese Aktion gilt natürlich ein Hygienekonzept mit entsprechend begrenzter Teilnehmerinnenzahl. Deshalb wird eine Anmeldung benötigt per E-Mail unter jochen@jhdoe.de.