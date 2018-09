Aschenstedt Wenn der Duft von Benzin und der Klang von satten Viertakter-Motoren über der Reitanlage des Hofes Aschenbeck in Dötlingen-Aschenstedt liegt, dann ist wieder ein Treffen der Interessengemeinschaft Horex Weser-Ems angesagt.

Am Sonntagmorgen trafen sich die Fans alter Horex-Motorradtechnik und die Fahrer in der Reithalle des Hofes, um nach dem Frühstück zu fachsimpeln und natürlich auch neugierige Blicke auf die Maschinen zu werfen. Immerhin gut 30 der alten Zweiräder, vorwiegend der alten Motorradmarke Horex, waren aufgereiht worden. Nicht ohne Stolz stand Hans-Kurt Hartmann aus Bremen neben seiner blauen Zündapp-Horex „Citation“. Eine Maschine, von der nur 300 gebaut wurden und die vorwiegend in den Export auf den US-Markt ging. Daher zeigt der Tacho das Tempo in Meilen an.

„Das ist mein blaues Elend“, scherzt der Bremer, der seinem besten Stück diesen Beinamen verpasst hat. „Das ist eine Maschine aus der letzten Serie, Baujahr 1958. Die sind hier bei uns sehr selten.“ Entwickelt wurde die Maschine aus dem legendären Typ „Grüner Elefant“. Der Motor stammt aus der 500er Imperial und hat 39 PS. Hartmann überholte die Maschine. Den Motor überließ er aber einem Spezialisten, dem über 80-jährigen Horst Hennefründ aus Wardenburg. „Es gibt nur noch zwei, die sich mit der obenliegenden Nockenwelle bestens auskennen und auch das Spezialwerkzeug dazu haben.“

Erich Grenich aus Wildeshausen von der Horex Interessengemeinschaft hatte am Nachmittag beim Kaffee gut zu tun. Neben der Verlosung wurde auch der Pokal an den ältesten Teilnehmer vergeben. Der heißt Wilhelm „Willi“ Burkhard, kommt aus Bassum und war im stolzen Alter von 86 Jahren mit seinem Adler-Gespann nach Aschen­stedt gefahren.

Fast pünktlich um 10 Uhr am Morgen ging es zunächst auf die traditionelle Ausfahrt. Die hatte Klaus Willms diesmal ausgearbeitet. Von Aschenstedt führte die Tour über Großenkneten, Döhlen, Huntlosen, Kirchhatten, Dingstede, hier wurde eine Pause eingelegt, über Steinkimmen und Brettorf zum Hof Aschenbeck zurück. Dort wartete das Mittagessen.

Am Nachmittag stand dann nach der Pokalübergabe die Heimreise an. Willms und Grenich hoffen, im nächsten Jahr wieder mindestens 30 Maschinen beim Horex-Treffen vorzufinden. „Die dürfen auch gerne von anderen Marken sein. Hauptsache, es sind Oldtimer-Maschinen.“

Video

Ein Video gibt es unter www.nwzonline.de/videos