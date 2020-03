Einsatz Im Kreis Oldenburg: 81-Jährige in Brettorf tot aufgefunden

Brettorf Großeinsatz in Brettorf: Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und der Polizei haben seit Donnerstagabend eine 81-jährige, demenzkranken Frau. Am Freitagmorgen wurde die Suche beendet: Ein Hofbetreiber fand ein an der Straße Im Großen Ort/Stadtweg die 81-Jährige tief eingesunken im Schlamm neben einem Tierstall. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Für die Suche zog die Polizei am Morgen noch weitere Kräfte zusammen.

Die Frau hatte sich, vermutlich nur mit einem Nachthemd bekleidet, aus dem Haus der Familie entfernt und ist seither nicht mehr aufgetaucht.

Der Ehemann hatte die 81-Jährige am Donnerstagabend gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet. Mit Unterstützung aus Nachbarorten suchten 109 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Brettorf, Dötlingen und Neerstedt nach der Frau. Dabei bekamen sie auch Hilfe von sieben Hundeführern der Rettungshundestaffel sowie einem Polizei-Hubschrauber aus der Luft. Die Malteser setzten sogar eine Drohne ein, um bei starkem Wind und niedrigen Temperaturen die Frau zu finden. Die Suche wurde zunächst gegen 3 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen, berichtet Polizeisprecherin Lorena Lemke in Delmenhorst.