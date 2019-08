Dötlingen Kaum ist die trockene Jahreszeit etwas in den Hintergrund getreten, sorgt der vermehrte und dringend erwartete Niederschlag vereinzelt für Ärger. Das gilt zumindest für Heiner Kortejohann.

Seit 2010 lebt er mit seiner Lebenspartnerin im Dorf Dötlingen und fühlt sich hier sehr wohl. Über seine Erfahrungen in Kolumbien berichtete der Wahl-Dötlinger schon 2016 im Rahmen der Adventsfeier. Auch sonst nimmt der 80-Jährige gerne an Dorfleben und Kultur teil. Doch bisweilen fällt es ihm schwer, zu den Veranstaltungen trockenen Fußes zu gelangen. Immer dann, wenn es regnet, bildet sich vor der Zuwegung zu seinem Grundstück Zum Sande 1a ein großer See, obwohl sich dort ein Gully befindet.

„Der nimmt aber das Wasser nicht auf“, so Kortejohann. „Er ist einfach verstopft.“ Aus diesem Grunde rief der Wahl-Dötlinger im Bauamt der Gemeinde an. „Da bekam ich die Antwort, dass in den nächsten Tagen der Auffangtopf unter dem Gullideckel gereinigt werden würde. Die Tage sind vergangen. Doch bislang ist nichts passiert“, so Kortejohann. Beim letzten Gewitterguss bedeckte das Wasser die Hälfte der Straße. „Ich erhielt aber auch den Tipp, den Topf selber zu leeren. Im Alter von 80 Jahren fällt mir das aber sehr schwer. Ich finde, das ist eine Aufgabe der Gemeinde, der muss sie nachkommen“, meinte der Ruheständler ein Stück verärgert.