Dötlingen Unbekannte sind am Dienstag zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus im Heideweg in Dötlingen eingebrochen. Die Bewohner des Hauses haben sich zum Zeitpunkt des Einbruches nicht im Gebäude aufgehalten und erst bei ihrer Rückkehr den Diebstahl von Schmuck festgestellt, teilt die Polizei mit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.