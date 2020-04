Erinnerung: Mord an Rogge immer noch Tabuthema?

Dötlingen 14. April 2014: „Mein Vater, der Mörder“ titelte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Das Telefon stand nicht mehr still, mein E-Mail-Postfach war voll“, erinnert sich der Dötlinger Heimatforscher Karsten Grashorn. Das Datum der Veröffentlichung war passend gewählt: Am 14. April 1945, kurz vor Kriegsende, ist der Dötlinger Willi Rogge ermordet worden. An diesem Dienstag liegt die Tat 75 Jahre zurück. Eine Tat, die in Grashorns Augen in der Gemeinde Dötlingen immer noch ein Tabuthema ist.

Willi Rogge eckte an

Der damalige Spiegel-Redakteur Cordt Schnibben schrieb den Artikel: Sein Vater Georg Schnibben gehörte zu den Tätern. Das Thema griff die NWZ unter dem Titel „Die Spuren der braunen Vergangenheit“ am 16. April 2014 auf.

Für seine Recherchen nutzte Schnibben Grashorns Fundus. Grashorn forscht selbst zum Rogge-Fall. 2015 erschien ein Text des Heimatforschers unter dem Titel „Mit drei Schüssen auf Feldweg ermordet“ in der Nordwest-Zeitung.

Der Landwirt Willi Rogge eckte an: Das wird durch Grashorns Dokumentation deutlich. Während des Volkstrauertages am 12. März 1933 soll der damalige Ratsherr statt der schwarz-weiß-roten die schwarz-rot-goldene Fahne gehisst haben – in einem Ort, der 1936 von den Nazis zum „Reichsmusterdorf“ ernannt werden sollte. Gegen die Veranlassung, die Flagge verbrennen zu lassen, wehrte sich Rogge mit einem Leserbrief. Der Dötlinger eckte weiterhin an, übte Kritik am nationalsozialistischen System.

14. April 1945: Unter dem Vorwand, er solle sich auf dem Divisionsgefechtsstand melden, lockten Männer der Kampfgruppe Wichmann Rogge am Abend aus seinem Haus. Im Auto fuhren sie den Mann in einen Seitenweg der Hauptstraße zwischen Neerstedt und Dötlingen, in der Nähe des heutigen Spielberges. Dort stand ein weiteres Fahrzeug. Willi Rogge sollte in dieses Auto umsteigen. In dem Moment wurde er mit drei Schüssen getötet. Die Leiche wurde zur Seite gelegt, schreibt Grashorn. Auf dem Körper ein Schild: „Wer sein Volk verrät, stirbt“. Der Vorwurf: Rogge soll ein RAD (Reichsarbeitsdienst)-Lager geplündert und Dötlinger Funktionären mit Erhängen gedroht haben, sobald die Engländer den Ort eingenommen hätten, schreibt Grashorn. Vorwürfe, die sich später vor Gericht als falsch herausstellen sollten.

Cordt Schnibben rückte das Verbrechen 2014 in die Öffentlichkeit. „Die Veröffentlichung sorgte für kurze Zeit dafür, dass man sich mit dem Thema ,Willi Rogge’ wieder beschäftigte. Aber leider, wie schon in den Jahren zuvor, wurde es nicht weiter aufgearbeitet“, bedauert Grashorn. „Auch wenn es viele nicht hören mögen und diesem auch widersprechen, es ist immer noch ein Tabuthema“, ist der Heimatforscher überzeugt. „Es wurden zwar die Täter angeklagt und verurteilt, aber nicht die Hintermänner.“

Als Totschlag gewertet

2009 wurde nach langer Diskussion ein Mahnmal anlässlich dieser Tat in Dötlingen enthüllt. Grashorn war Mitglied des dazugehörigen Arbeitskreises. Darin seien noch zwei weitere Schritte beschlossen worden: „Erstens: Die Aufschrift des Mahnmales ,Verfolgung – Mord – Zwangsarbeit – Flucht – Vertreibung’ sollte mit Namen und Daten hinterlegt werden: Wer war damit gemeint und warum. Zweitens: Es sollte ein Gedenkstein an der Stelle der Ermordung errichtet werden. Beide Punkte warten immer noch auf eine Vollendung.“

Die Tat wurde vor Gericht – neun Männer waren angeklagt – als Totschlag eingestuft. Grashorn: „Alle Beteiligten beriefen sich auf den Befehlsnotstand.“