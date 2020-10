Fehlalarm im Schullandheim

Dötlingen Ein Fehlalarm hat am Freitag, 9.07 Uhr, kurzfristig die drei Ortswehren der Gemeinde Dötlingen beschäftigt. Eine Brandmeldeanlage im Bremer Schullandheim am Rittrumer Kirchweg in Dötlingen war angesprungen. Die ersten Kräfte der Dötlinger Wehr stellten fest, dass ein Rauchmelder auf dem Dachboden ausgelöst hatte, jedoch ohne Grund. Nach knapp 30 Minuten war der Einsatz abgearbeitet, so Pressesprecher Henning Müntinga. Es waren insgesamt fünf Fahrzeuge mit 30 Feuerwehrleuten vor Ort.