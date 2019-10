Dötlingen Fast wäre sogar der Rückblick auf eine Konfirmation vor 80 Jahren zu feiern gewesen. Dieses Jubiläum begeht Horst Wichmann (94) aus Dötlingen in diesem Jahr. Leider konnte er aber nicht an dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen in der St. Firminus Kirche in Dötlingen teilnehmen. Mit 57 Frauen und Männern war die Zahl der anwesenden Jubilare dennoch groß.

Pastorin Claudia Hurka-Pülsch leitete den Festgottesdienst mit den Konfirmations-Jubiläen der evangelisch-lutherischen Gemeinde. Dabei war die Fraktion der Gold-Konfirmanden, die vor 50 Jahren (1969) konfirmiert wurden, eindeutig am größten. 28 Ehemalige nahmen an ihrem Jubiläum teil. Es waren damals 79 Konfirmanden gewesen. Am Sonntag waren zugegen (in alphabetischer Reihenfolge): Heinrich Ahlers, Ingrid Ahlers, Günther Ahrens, Helga Anyonvu, Petra Balke, Roswitha Egbers, Peter Gildehaus, Christina Görke de Cicco, Monika Grashorn, Heike Hanau, Werner Kläner, Marion Liedtke, Manfred Otte, Marlies Petermann, Wolfgang Pirsich, Hans-Jürgen Pooch, Wilma Poppe-Tonn, Waltraud Ramke, Hans-Hermann Roßkamp, Alke Schulz, Anke Siefken, Anke Spille, Karin Spille, Johann Strudthoff, Karla Wählisch und Roswitha Westerhoff.

Diamantene Konfirmation (60 Jahre, 1959) begingen Christa Abel, Jürgen Aßmann, Elke Bethkenhagen, Gunda Grotelüschen, Klaus Hoffbauer, Martin Klose, Hannelore Linning, Hildegard Ordemann und Renate Richter.

Das Fest der Eisernen Konfirmation (65 Jahre, 1954) feierten Werner Abel, Ursula Aschenbeck, Werner Backhus, Thea Büttcher, Käthe Hüncke, Rosemarie Klose, Rosemarie Magdalinski, August Reinekehr, Helwig Röpken, Lore Röpken, Kurt Schülke, Ingrid Schütte und Christel Wiederhold.

Vor 70 Jahren (1949) wurden Irma Grashorn, Gustav Klöker, Hilde Kuhlmann, Hanna Kunst, Elfriede Schelling, Gerda Schneider und Heinz Scholz konfirmiert (Gnaden-Konfirmation).

Nach dem Gottesdienst trafen sich alle Jubilare zum Mittagessen und Klönschnack wieder.