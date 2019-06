Dötlingen /Grad Fernsehtage bei Iris und Uwe Abel in Grad: Das Paar aus „Bauer sucht Frau“ zeigt derzeit bei zwei unterschiedlichen Themen TV-Präsenz. Am Sonntag war ein Kamerateam des NDR zu Gast in der Gemeinde Dötlingen. Der Grund war der vor kurzem beim Hofcafé eröffnete Bauerngolfplatz. Er bietet eher ungewöhnlichen Möglichkeiten, mit dem Schläger einen Ball ins Ziel zu bugsieren.

Ganz anders ist der Anlass für den zweiten TV-Beitrag. RTL-Extra, ein Magazin des Privatsenders, kündigt für diesen Montagabend, 22.15 Uhr, die Ausstrahlung eines Beitrags unter dem Titel „Neues von dem Kultbauern-Paar Uwe und Iris“ an. Dabei geht es um eine Magenverkleinerung, der sich Iris Abel im Friesoyther Krankenhaus unterzogen hat, wie sie auf Instagram mitteilt.