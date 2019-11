Dötlingen Am 18. und 19. November 1995 fing alles an: Im damaligen Schützenhof in Dötlingen veranstaltete die Dötlingerin Elke Nustedt zum ersten Mal die Kunsthandwerkertage. Was damals mit 16 Ausstellern begann, hat auch bei der 25. Auflage nichts von seinem Charme verloren. Damals wie heute zeigen Ausstellerinnen und Aussteller ihre selbst gefertigten kreativen Arbeiten.

Ruth Schöbel gehört fest zu den Dötlinger Kunsthandwerkertagen dazu. Seit der ersten Auflage ist die Oldenburgerin mit ihrem Mann Teil der jährlichen Veranstaltung, zunächst als Ausstellerin, seit 2006 als Organisatorin. Auch für die Jubiläumsveranstaltung am 23. und 24. November laufen bei ihr alle Fäden zusammen. „Elke Nustedt hat mich damals gefragt, ob ich die Organisation übernehmen möchte“, erinnert sich Ruth Schöbel. „Sie hat mir gesagt, dass sie keinen anderen wüsste, dem sie die Organisation in die Hände legen wollte.“

Schöbel musste nicht lange überlegen und sagte zu. Somit ist die Oldenburgerin auch 2019 für die Jubiläums-Veranstaltung verantwortlich, für die sich 20 Aussteller angekündigt haben. „Wir haben seit einiger Zeit eine Stammmannschaft zusammen. Dazu kommen immer wieder neue Aussteller, die mit kreativen Ideen für Abwechslung sorgen“, sagt Schöbel.

So wird erstmals Manuela Schuhaert (Lemwerder) hochwertige Ponchos aus Antipilling Fleece präsentieren. Christina Brunken (Westerstede) hat sich mit Näh- und Strickarbeiten wie gehäkelte Topflappen angekündigt. Wieder mit dabei ist derweil Gerhard Belling (Emden), der aus Münzen Schmuck herstellt. „Es ist immer wieder spannend, wie er Muster in die Münzen bekommt“, sagt Ruth Schöbel.

Auch aus dem Landkreis sind Aussteller dabei. Elfriede und Helmut Schindler (Ganderkesee) zeigen in Dötlingen erstmals Glas-Fusing und Glas-Verschmelzung, Bärbel Huber (Ganderkesee) wird erneut ihre Seifen präsentieren. Freigedrehte Zier- und Gebrauchskeramik bietet Monika Berghoff (Ganderkesee).

Weitere Aussteller sind: Andrea Fahrmann (Edewecht) mit weihnachtlichen Kränzen, Elke Wieding-Oltmer (Bad Zwischenahn) mit Mützen, Hüten und Stirnbändern, Klaus Kuhn (Schortens), der seine punzierten Lederartikel zeigt, Margarete Czerwinski (Geestland) mit Schmuckunikaten aus Silber, Christa Hamann (Stuhr) und Renate von der Wöste (Delmenhorst) mit besonderen Grußkarten und Sabrina Schöbel (Stuhr) mit Schutzengeln aus Perlen.

Aus Oldenburg reisen Cornelia Rämer (Geschenkverpackungen aus Papier und Karton für Geld und Gutscheine), Maria Gaertner (Handbemalte Seide, Aquarelle), Joachim Schöbel (Laubsägearbeiten) und Gisela Meisner (Klöppeln) an.

• Geöffnet sind die 25. Kunsthandwerkertage in Dötlingen am Samstag, 23. November (14 bis 18 Uhr), und Sonntag, 24. November (11 bis 18 Uhr), im Landhotel Dötlingen, Rittrumer Kirchweg 6. Der Eintritt ist frei, das Café ist geöffnet.