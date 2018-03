Dötlingen Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 13. März, 18 Uhr, bis Mittwoch, 14. März, 7.30 Uhr, die Beifahrertür eines am Mühlenweg in Dötlingen abgestellten Lkw aufgebrochen. Laut Polizeiangaben rissen die Täter im Führerhaus des Lkw das Navigationsgerät aus der Halterung, entwendeten es jedoch nicht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unterTelefon 0 44 31/94 11 15 entgegen.