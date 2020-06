Wi Helpt Di: E-Dreirad steht ab sofort im Haus Wilhelmina

Dötlingen Einen neuen Standort hat das Dreirad-Tandem mit Elektro­unterstützung des Dötlinger Vereins „Wi helpt di“: Bislang war das E-Dreirad-Tandem bei Anke und Eggert Rogge in Brettorf untergebracht. Nun aber entschied man sich dafür, das Fortbewegungsmittel in Dötlingen in einer Garage des Hauses Wilhelmina Seniorenbegleitung zu deponieren.

Hella Einemann-Gräbert und Ute Meinert-Kaiser, gleichberechtigte Vorsitzende, schilderten als Grund dafür, nähere, attraktive Ziele mit einer Spritztour auf dem Dreirad so leichter erreichen zu können.

Die Idee dahinter ist, mit dem Spezial-E-Dreirad auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen am Ausflugsleben teilhaben zu lassen. Sogar Rollatoren können mitgenommen werden. Fahrer sind Mitglieder oder Freiwillige des Vereins beziehungsweise Ausleiher.

Infos zur Ausleihe oder zum Begleitangebot koordinieren weiterhin Eggert und Anke Rogge unter Telefon 0 44 32/ 91 29 58. Eggert Rogge war es auch, der die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs anregte. Möglich wurde der Kauf mit einem Preis um die 15 000 Euro durch Spenden.

Stark finanziell unterstützt hat dabei auch die Stiftung Wilhelmina, wie Landdienste-Geschäftsführer Michael Jaskulewicz vor Ort bestätigen konnte. Und bei der neuen Unterbringung war es wiederum Jaskulewicz, der Hilfe wusste und die leerstehende Garage für das E-Dreirad zur Verfügung stellte.

Nun erhofft man sich von „Wi helpt di“ eine Belebung der Ausleihe, denn die blieb bislang hinter den Erwartungen zurück. „Hier in Dötlingen kann man schnell mal Kaffeetrinken fahren oder die schöne Natur erkunden. Dazu ist es ideal, das Dreirad-Tandem auszuleihen“, meinte Hella Einemann-Gräbert.

Wie das alles funktioniert, kann auch in einem eigenen Film von „Wi helpt di“ angeschaut werden. Er kann im Internet aufgerufen werden unter