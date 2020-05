Bauausschuss: Redebedarf in Einwohnerfragestunde

Neerstedt Nach der durch das Coronavirus bedingten Pause bestand in den zwei Einwohnerfragestunden im Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss der Gemeinde Dötlingen Redebedarf. Nach Wochen haben die Ausschussmitglieder das erste Mal wieder getagt. Premiere war auch der Tagungsort: Mit Sicherheitsabstand zueinander saßen die Mitglieder im Sitzungszimmer des neuen Rathausanbaus in Neerstedt zusammen.

Sowohl Marcus Martens vom Heimatverein Hockensberg als auch Marianne Bernhard-Beeskow von der Nabu (Naturschutzbund)-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen sprachen während der Einwohnerfragestunde die Buchenallee an der Iserloyer Straße in Hockensberg an: Beide setzen sich für den Erhalt ein. Die Kreisstraße soll zwecks Erschließung des geplanten Gewerbegebiets ausgebaut werden. Nach aktuellem Stand müssten dafür drei Buchen weichen. „Wir sind bestrebt, nichts zu fällen“, sagte Bauamtsleiter Uwe Kläner zum aktuellen Stand. Zudem sicherte er zu, dass auch die Kastanien an der Straße stehen bleiben würden.

Nabu-Mitglied Carlo Beeskow wollte wissen, weshalb die Streuobstwiese am Friedhof in Dötlingen Anfang Mai gemäht worden und das Mähgut dort liegen geblieben sei. Ausschussvorsitzender Gernot Kuhlmann (CDU) erklärte, dass der Boden dort so arm sei, dass das Mähgut zuträglich sei. „Ein renommiertes Planungsbüro begleitet die Maßnahme“, ergänzte Kläner. Dieses habe dazu geraten.

Ein weiteres Thema waren verglaste Buswartehäuschen: Diese seien eine Todesfalle für Vögel, da diese dagegen fliegen würden, monierte Bernhard-Beeskow. Mehrere Bürger hätten berichtet, dass sich nahezu täglich Tiere dort das Genick brechen würden. Sie hakte nach, warum die Gemeinde keine Warn-Aufkleber anbringen würde. Dies habe man bei mehreren Bushäuschen vorgenommen, erklärte Kläner. „Dann kam aber die Ansage vom Landkreis, dass wir die Häuschen wieder entkleben sollen.“ Alternativ regte Bernhard-Beeskow an, Milchglasfolie anzubringen.