Neerstedt 600 Euro: Diese Spendensumme haben die Helfenden des Wahllokals für die Europawahl in der Neerstedter Grundschule am 26. Mai eingenommen. Das Geld kam nun dem Bereich Jugendarbeit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde im neu entstehenden Haus der Generationen zugute. Jugenddiakon Jochen Wecker nahm im Jugendhaus Neerstedt gemeinsam mit Kindern den symbolischen Scheck entgegen.

Ehrenamtliche hatten im Wahllokal 30 Kuchen zu Verfügung gestellt: Gegen eine Spende gab es ein Kuchenstück und einen Kaffee. Das gemeinnützige Angebot sei dank der recht guten Wahlbeteiligung gerne angenommen. worden, berichten die beiden Organisatorinnen. „Wer keine Zeit zum Verweilen mitgebracht hatte, konnte den Kuchen auch mit nach Hause nehmen.“ Meinen und Dölemeyer freuen sich, dass sie während des Wahllokals unterstützt wurden: „Der Dank gilt allen ehrenamtlich Mithelfenden. Ohne die wertvolle Hilfe vieler Freunde wäre dieses Angebot nicht möglich.“

Auch in 2017 hatten sie mit zwei weiteren Wahllokalen – zur Bundestags- und zur Landtagswahl – Geld für den guten Zweck gesammelt: 550 Euro gingen jeweils an die Wohngruppe des Wichernstiftes und an den Kindergarten Neerstedt.

Meinen und Dölemeyer wurden von den Kindern und Jugendlichen sowie Jugenddiakon Wecker begeistert empfangen und zum Dank zum Abendessen eingeladen – Gelegenheit, in gemeinsamer Runde zu überlegen, wofür die Spende verwendet werden könnte. Jochen Wecker hatte eine Idee: Das Geld könne für eine gemütliche Sofa-Ecke im neuen Haus der Generationen verwendet werden. In einer solchen Ecke würden sich die Kinder und Jugendlichen sehr gerne aufhalten, um sich nachmittags über das Erlebte am Tag auszutauschen.