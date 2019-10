Neerstedt Die Dötlinger Gemeindeverwaltung im Neerstedter Rathaus ist seit Mittwochmorgen abgeschnitten vom EDV-Netz. Wegen Leitungsproblemen funktionieren derzeit weder Telefon, Fax noch E-Mail, teilte die Gemeinde mit. Wann der Schaden behoben sei, sei derzeit offen. Das zuständige Telekommunikationsunternehmen arbeite an der Beseitigung. Wer am Mittwoch eine Mail oder ein Fax an die Gemeindeverwaltung geschickt hat, dem wird geraten, sich in den nächsten Tagen zu versichern, dass die Nachricht auch tatsächlich angekommen ist.