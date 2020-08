Neue Nummern für Polizei

Neerstedt /Sandkrug Die Polizeistationen der Gemeinden Dötlingen und Hatten sind ab kommenden Mittwoch, 26. August, unter neuen Telefon- beziehungsweise Faxnummern zu erreichen: Die Station in Neerstedt, Heuberge 1 b, ist telefonisch unter Telefon 0 44 32/91 18 50 und per Fax unter 0 44 32/91 18 51 0 zu erreichen, die Station in Sandkrug, Weserstraße 3 a, unter Telefon 0 44 81/93 75 30 und per Fax unter 0 44 81/93 75 31 0.

Laut Mitteilung ändern sich die Nummern im Rahmen einer Erneuerung der Telefonanlagen bei der Polizei Niedersachsen.